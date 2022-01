Apreensão de drogas no Mandela. Material ainda será contabilizado - Divulgação / Polícia Militar

12/01/2022

Rio - Policiais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) Manguinhos e Arará/Mandela e de batalhões do Comando de Operações Especiais (COE) atuaram na comunidade do Mandela, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira.

O criminoso conhecido como "Nei" foi preso. Contra ele, havia um mandado de prisão pelo crime de roubo majorado. Outros dois indivíduos também foram localizados e presos por estarem foragidos da justiça. As ocorrências foram encaminhadas para a 21ª DP (Bonsucesso).

As equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam 583,5 kg de drogas na comunidade Mandela (17 sacos de cocaína 2,5 Kg cada; 13 sacolas de maconha com 15 kg cada; 114 tabletes de maconha 2,5kg cada; 360 frascos de loló; 5.635 pinos de cocaína; 4.875 barrinhas de maconha; 74.770 papelotes de crack; cinco bolas pequenas de cocaína). Os cães farejadores auxiliaram a encontrar os entorpecentes debaixo de entulhos.

As equipes policiais também trabalharam em conjunto com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), a Guarda Municipal, a Secretaria de Estado de Polícia Civil, concessionárias de serviços públicos e outros órgãos municipais para coibir o uso de ligações clandestinas de água e energia elétrica.



Equipes policiais e da Prefeitura fizeram a retirada de barricadas colocadas em vias públicas de Manguinhos.