Homem puxou a mulher pelos cabelos - Reprodução

Homem puxou a mulher pelos cabelosReprodução

Publicado 12/01/2022 09:42 | Atualizado 12/01/2022 10:52

Rio - O homem que foi flagrado por uma câmera de segurança em uma tentativa de assalto na Rua Doutor Leal, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, no último domingo, foi preso na tarde desta terça-feira por agentes do Méier Presente. Segundo relatos, ele foi agredido na comunidade onde mora, no Lins, depois que o vídeo do assalto viralizou nas redes sociais. Nas imagens, ele arrasta a vítima pelo cabelo durante o roubo.

Assaltante que arrastou mulher pelos cabelos é preso após vídeo viralizar

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/VTdOzVfhT3 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 12, 2022

O assaltante deu entrada no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, com fraturas nos braços e pernas, e aguarda passar por cirurgia. Os policiais do Méier Presente apresentaram o caso na 26ª DP (Méier) e comunicaram aos policiais que o criminoso estaria no hospital. Uma equipe da unidade policial compareceu ao Salgado Filho onde o homem confessou ter cometido o crime. O assaltante deu entrada no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, com fraturas nos braços e pernas, e aguarda passar por cirurgia. Os policiais do Méier Presente apresentaram o caso na 26ª DP (Méier) e comunicaram aos policiais que o criminoso estaria no hospital. Uma equipe da unidade policial compareceu ao Salgado Filho onde o homem confessou ter cometido o crime.

O vídeo da agressão mostra que o criminoso se aproxima da vítima e tenta pegar a bolsa da mulher, que resiste. Ele continua segurando a bolsa, arrasta a vítima pelos cabelos e foge.