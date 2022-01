Motocicleta que estava dentro da loja ficou coberta por poeira e escombros - Reprodução/TV Globo

Publicado 12/01/2022 09:46

Rio - Uma farmácia no bairro Jardim Pernambuco, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ficou destruída depois que criminosos explodiram o caixa eletrônico do estabelecimento, na madrugada desta quarta-feira (12). Com o ataque, parte do teto de gesso desabou, uma motocicleta que estava dentro da loja ficou coberta por poeira e escombros e produtos ficaram espalhados pelo local.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 20º BPM (Mesquita) foi acionada para verificar a ocorrência e encontrou parte da farmácia danificada. A área foi isolada para perícia e o caso foi encaminhado para a 56ª DP (Comendador Soares). Não houve presos na ação.