O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h02 desta quarta-feira, 12 - Divulgação

Publicado 12/01/2022 10:41 | Atualizado 12/01/2022 13:29

Rio - Um princípio de incêndio atingiu a torre do Shopping Rio Sul, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira, 12. Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel do Humaitá (1º GBM) foram acionados às 9h02 para combater o fogo, que já foi controlado.

De acordo com a corporação, as chamas atingiram a parte dos escritórios e ainda não se sabe o que o ocasionou. Não houve registros de feridos no local. Em nota, o Rio Sul informou que o incêndio ocorreu no 35º andar da torre e que a evacuação do prédio foi efetuada imediatamente. O local já foi liberado.

Localizada na Rua Lauro Müller, a torre do Rio Sul é um dos maiores condomínios empresariais do Brasil. Com cerca de 164 metros de altura e 40 andares, o prédio abriga, ao todo, 298 unidades e uma cobertura.