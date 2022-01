111 servidores da Polícia Civil estão afastados de suas funções por infecção ou suspeita de Covid-19 - Reprodução

Publicado 12/01/2022

Rio - Em meio à explosão de casos da variante Ômicron no Rio, 111 servidores da Polícia Civil estão afastados de suas funções por infecção ou suspeita de covid-19, dos quais 104 apresentaram teste positivo para a doença e sete estão sendo tratados como casos suspeitos. As informações foram divulgadas pela instituição nesta quarta-feira, 12.



Ao mesmo tempo, outras instituições da segurança pública também estão atravessando períodos de menor disponibilidade de funcionários por causa da nova variante. Na Guarda Municipal do Rio de Janeiro, por exemplo, de um total de mais de sete mil profissionais, 73 foram diagnosticados com Covid-19 apenas no mês de janeiro.



Ainda nesta terça-feira, a PMERJ informou que mais de cem policiais militares do estado do Rio foram afastados por causa da contaminação pelo coronavírus nas últimas duas semanas. Foram 110 PMs, uma média de sete infectados por dia entre os 45 mil agentes da corporação. Outros 73 policiais estão afastados com síndrome gripal.



A chegada da variante Ômicron

Apenas na capital, os casos de Covid-19 aumentaram mais de 500% nos últimos quatorze dias. Nos sete dias anteriores às festas de fim de ano, o Rio de Janeiro registrou 12.205 casos de síndrome gripal. Já na semana do Natal e do Ano Novo, esse número foi para 31.054 casos e, depois, para 73.500 casos na primeira semana de 2022.



O novo surto acontece no momento em que sistemas de acompanhamento do Ministério da Saúde estão fora do ar desde o dia 10 de dezembro, o que compromete a avaliação do cenário epidemiológico em todo o Brasil. Por causa do apagão de dados, algumas publicações fundamentais para o enfrentamento da gripe e da Covid-19 estão paralisadas, como é o caso do InfoGripe da Fiocruz. Os pesquisadores responsáveis pelo boletim recolhem informações sobre síndrome gripal nos 27 estados da federação e corrigem os números para eliminar disparidades nos registros.

