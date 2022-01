A equipe policial estava em patrulhamento quando foi acionada por causa de um roubo de veículo na Estrada do Quitungo - Divulgação

A equipe policial estava em patrulhamento quando foi acionada por causa de um roubo de veículo na Estrada do QuitungoDivulgação

Publicado 12/01/2022 11:22 | Atualizado 12/01/2022 11:27

Rio - Policiais do 16° BPM (Olaria) prenderam um homem e apreenderam dois menores em flagrante por envolvimento com o roubo de um carro, na madrugada desta quarta-feira, 12, em Brás de Pina, na Zona Norte. Junto com os suspeitos foram encontrados uma pistola 9mm, um revólver, uma granada e um rádio comunicador, além de três veículos roubados.

De acordo com informações da PM, a equipe estava em patrulhamento quando foi acionada por causa de um registro de roubo de veículo na Estrada do Quitungo. A ocorrência foi encaminhada para a 38ª DP (Brás de Pina).