Prefeitura do Rio abriu um novo centro de testagem na Faculdade Cenetista Capitão Lemos Cunha, na Ilha do Governador - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Prefeitura do Rio abriu um novo centro de testagem na Faculdade Cenetista Capitão Lemos Cunha, na Ilha do GovernadorMARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 12/01/2022 11:21 | Atualizado 12/01/2022 11:48

Rio - O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, pediu que pessoas sem sintomas não procurem os centros municipais de testagem e postos de saúde em busca de exames para a covid-19. Apenas quem tem sintomas da doença é que deve procurar o teste. O objetivo do pedido é evitar filas e aglomeração nesses locais.

"É uma preocupação a gente ter pessoas nos postos de saúde nesse momento. Se não for essencial, a gente recomenda que as pessoas não procurem os postos de saúde nesses próximos 10 dias. Dê preferência só se você tiver sintomas. Pessoas com sintomas, obviamente, devem se testar e fazer o autoisolamento, da data do sintomas até o final. É importante que a pessoa fique sete dias isolada e evite contato com outras para não disseminar", afirmou o secretário em entrevista ao 'Bom Dia Rio', da TV Globo.

A prefeitura inaugurou o 13º centro de testagem para casos de covid-19 no Rio. O Colégio Cenetista Capitão Lemos Cunha, no Jardim Guanabara, Ilha do Governador, foi aberto nesta quarta-feira (12) para cariocas realizarem o exame.

fotogaleria

Clínicas da família e centros municipais de saúde têm realizado, em média, 41 mil testes de covid-19 diariamente, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Além desses postos, outros 13 polos foram abertos pela rede municipal. São eles: Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho (Bangu), Arena Carioca Chacrinha (Pedra de Guaratiba), Clube do Servidor (Cidade Nova), Parque Olímpico (Barra), CIEP Nação Rubro-Negra (Leblon), Vila Olímpica do Complexo do Alemão, Vila Olímpica de Honório Gurgel, Policlínica Rodolpho Rocco (Del Castilho), Unidade Ambulatorial Almir Dulton (Campo Grande), GREIP (Penha), Ciep Doutor Antoine Magarinos Torres Filho (Borel), Palacete Princesa Isabel (Santa Cruz), Colégio Lemos Cunha (Ilha do Governador).

Além de testar os casos positivos, outro reforço para conter o avanço da variante Ômicron é a vacinação em massa da população. Atualmente, a cidade do Rio tem 742 mil pessoas aptas a receberem a dose de reforço, mas que ainda não foram imunizadas com ela. O Rio tem 1,9 milhão de pessoas com a dose de reforço, o que representa 28% da população total. Em relação à segunda dose, a cobertura vacinal está em 81% da população total.

"São 742 mil que ainda precisam tomar a dose de reforço, já estão no prazo. Então, a gente recomenda que eles procurem o quanto antes uma unidade de saúde para vacinar, procurem se proteger, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Utilizar a máscara é fundamental, principalmente nos locais fechados, onde é obrigatório. Nos locais abertos, é importante utilizar máscara de maneira inteligente. Se estiver próximo de outras pessoas, utilize a máscara. Se tiver longe. pode relaxar mais um pouquinho. E às vezes as pessoas esquecem, mas é muito importante a higienização das mãos com água, sabão e álcool em gel", reforçou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.