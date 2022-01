A ação contou com a participação de diversas equipes de batalhões da Zona Norte - Divulgação/PMERJ

Publicado 12/01/2022 11:57

Rio - Uma operação da Polícia Militar realizada na manhã desta quarta-feira (12) prendeu dois suspeitos e recuperou três veículos roubados nas comunidades Dique e Furquim Mendes, localizadas entre os bairros Jardim América e Vigário Geral, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a PM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) dos batalhões 16º BPM (Olaria), 22ª BPM (Bonsucesso), 4º BPM (São Cristóvão) e 3º BPM (Méier) estão atuando nas comunidades. Além disso, agentes do Comando de Operações Especiais (COE) também vêm apoiando a ação.

Até o momento, agentes do 16º BPM (Olaria) prenderam dois suspeitos. Com eles foram encontrados uma granada e um rádio comunicador. Além disso, três veículos roubados foram recuperados dentro das comunidades.