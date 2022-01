Subprefeitura de Jacarepaguá e a Secretaria Municipal de Ordem Pública realizaram diferentes serviços na região, além de fiscalizar as ruas da Praça Seca - Divulgação

Subprefeitura de Jacarepaguá e a Secretaria Municipal de Ordem Pública realizaram diferentes serviços na região, além de fiscalizar as ruas da Praça Seca Divulgação

Publicado 12/01/2022 14:25

Rio - Uma ação integrada entre as secretarias municipais e a Subprefeitura de Jacarepaguá prestou diversos serviços no entorno da Praça Seca, Zona Oeste do Rio. O mutirão aconteceu na manhã desta quarta-feira, 12, onde foram realizadas podas de árvores, roçada e limpeza (Comlurb), manutenção de postes (Rioluz) e tapa-buracos (Conservação).

Além disso, a Subprefeitura também agiu em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança Pública (Seop) para combater ilegalidades nas ruas da Praça Seca, como pontos de venda de camelôs. As operações começaram às 8h e estão previstas para continuar até o início da tarde.