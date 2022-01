Prefeito Eduardo Paes faz apelo para que pessoas se vacinem e diz que é impossível impor restrições a atividades econômicas - Reprodução

Publicado 12/01/2022 11:47 | Atualizado 12/01/2022 11:48

Rio - Em uma 'live' realizada na manhã desta quarta-feira em sua conta no Instagram, o prefeito Eduardo Paes reforçou o pedido para que as pessoas se vacinem. O prefeito do Rio destacou que a maioria dos internados por covid-19 não completaram o esquema vacinal e fez um apelo para que as pessoas reforcem a imunização para se proteger e aliviar a rede de saúde.

"Eu não consigo entender a pessoa que não se vacina, que não toma sua dose de reforço. Se não for por amor próprio - e nós te amamos, queremos você vivo - , nos poupe. A rede de Saúde já está há dois anos sofrendo com o covid, sem poder atender cirurgias eletivas. Agora a gente estava voltando a uma certa normalidade, e a gente volta a ter que internar as pessoas por covid e 90% não foram vacinados. Quer dizer, é uma escolha das pessoas", afirmou Paes.

O prefeito afirmou que é impossível no momento fazer restrições a atividades econômicas. "Na hora que você lota a rede você dificulta o atendimento. Vacina é o que permite à gente estar circulando normalmente, evitar restrições", disse o prefeito do Rio em sua rede social.

Em meio à uma onda de contágio de covid-19 pela variante ômicron, a prefeitura vai se reunir nesta quarta-feira (12) com seu o Comitê Científico para debater a explosão do número de casos de covid-19, e consequentemente, a realização dos desfiles das escolas de samba, programado para acontecer a partir do dia 25 de fevereiro.

Um decreto publicado nesta quarta-feira autoriza uma gratificação de R$ 100 por dia para agentes públicos do município que se interessem por trabalhar em pontos de testagem e vacinação. O secretário municipal de Saúde diz que a rede trabalha para ampliar a testagem, mas sofre com o afastamento de profissionais por conta da doença.