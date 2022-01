Defensoria Pública do Rio de Janeiro - Divulgação

Defensoria Pública do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 12/01/2022 13:03

Rio - A Defensoria Pública do Rio de Janeiro registrou 147 casos de covid-19 na instituição. O número é 3.575% maior do que o verificado em dezembro. Segundo o órgão, d iante da quantidade de pessoas afastadas do trabalho presencial por necessidade de isolamento, 13 unidades precisaram ser fechadas. A informação foi divulgada nesta terça-feira (11).