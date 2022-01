Stephani compartilhava a rotina com as crianças nas redes sociais - Reprodução

Publicado 12/01/2022 13:15 | Atualizado 12/01/2022 14:52

Rio - A 67ªDP (Guapimirim) recolheu para análise dois celulares de Stephani Peixoto, de 35 anos, acusada de matar os dois filhos, a facadas, dentro de casa. Depois do crime ela tentou cometer suicídio, mas foi encontrada pelos policiais, socorrida e já recebeu alta. O caso aconteceu na última terça. De acordo com o titular da unidade, Antônio Silvino Teixeira, a mulher, além de cortar os pulsos, ligou o gás para tentar explodir a casa.



“Ela deixou o gás aberto e uma extensão em cima. Ela se recusou a prestar esclarecimentos na delegacia. O celular foi apreendido”, explicou o delegado. As vítimas, Arthur Moisés, de 3 anos e Bruno Leonardo, de 6 foram encontrados sem vida por PMs do 34º BPM (Magé) em um dos quartos da casa. O pai das crianças chamou a polícia e foi ao local depois que Stephani ligou para ele, dizendo que havia matado as crianças e que depois tiraria a própria vida.

"Ele correu pra casa, arrombou o portão, os vizinhos viram. Ele não conseguiu entrar em casa, embora a porta estivesse aberta. Ele diz que não teve força pra entrar, porque a casa estava toda suja de sangue”, explicou Silvino Teixeira, titular da 67ª DP (Guapimirim).

Stephani foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o hospital municipal de Guapimirim onde foi atendida. Ela foi transferida para o Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira.