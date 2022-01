Tropa da Polícia Militar - Fabio Costa/Agencia O Dia

Tropa da Polícia MilitarFabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 12/01/2022 14:03 | Atualizado 12/01/2022 16:52

Rio - Apesar de terem feito parte do grupo prioritário da vacina contra a covid-19, a adesão dos policiais militares à imunização está longe do ideal. Dados da Polícia Militar apontam que apenas 45% do efetivo tomou a segunda dose da vacina - menos da metade, portanto. Cerca de 70% foram vacinados com a primeira dose, o que significa que boa parte não completou o esquema vacinal, e um grupo importante não recebeu sequer a primeira.

A vacinação dos policiais militares e bombeiros começou em abril do ano passado, nos batalhões e quartéis. A categoria foi contemplada como uma das prioridades, antes da vacinação da população geral. Segundo a corporação, "durante as fases 1 e 2 da imunização os policiais puderam se vacinar fora dos pontos disponibilizados", "como postos de saúde e outras unidades médicas".

A covid-19 tem atingido a tropa. Dados da própria corporação apontam que 110 PMs foram diagnosticados com a doença nas duas últimas semanas, e outros 73 foram afastados de suas funções por síndrome gripal.

Em nota, a Polícia Militar ressaltou que "a Diretoria Geral de Saúde (DGS) vem divulgando campanhas de conscientização pela imunização no boletim interno e nas mídias sociais, além de estar implementando busca ativa de policiais não vacinados e reuniões sobre a importância da vacinação contra a Covid-19".