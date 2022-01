Câmera de segurança mostra operadora de internet em Niterói sendo atacada com explosivos - Divulgação

Publicado 12/01/2022 15:01

Rio - Uma operadora de internet que presta serviço na Região Oceânica de Niterói teve três veículos completamente destruídos e pelo menos quatro danificados após traficantes da localidade do bairro Engenho do Mato atirarem explosivos dentro do pátio da empresa, na madrugada desta quarta-feira (12). A ação criminosa foi uma retaliação dos criminosos à prestadora de internet na região. Os bandidos querem que a empresa deixe de funcionar no local para que uma outra empresa de internet clandestina, ligada ao tráfico, possa monopolizar o serviço.



Uma câmera de segurança do local registrou o momento em que os dois explosivos são jogados no pátio. O primeiro explosivo é jogado 1h35 da madrugada e cai debaixo de um dos carros da empresa. O segundo explosivo é jogado segundos depois, e cai em cima do telhado da garagem. O Corpo de Bombeiros de Niterói foi acionado para conter as chamas, mas o fogo já havia se alastrado para outros veículos.

Já pela manhã, um funcionário mostrou como ficaram os carros usados pela empresa para fazer reparos e instalações de clientes da Região Oceânica.

A Polícia Militar também foi acionada para verificar o crime. Em nota, o 12ºBPM (Niterói) afirmou que "vem atuando há semanas na região para coibir a ação de grupos de criminosos que querem impor a prestação de serviços de internet irregular na região, ameaçando a segurança de moradores e prestadores de serviços públicos. O policiamento segue intensificado na localidade abrangendo os bairros de Engenho do Mato, Itaipu e entorno."

A 81ª DP (Itaipu) instaurou um inquérito para apurar os fatos. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e outras informações para identificar a autoria do crime. As investigações estão em andamento.

De acordo com a empresa que sofreu o ataque, as ameaças se tornaram constantes desde o mês de dezembro. Funcionários que atuam nas ruas fazendo reparos na internet contaram que também já foram ameaçados. "No dia 4 de dezembro, às 14:36h (pleno dia) funcionários de nossa empresa foram enviados para uma manutenção na Região Oceânica de Niterói e se depararam com várias fibras cortadas. Logo que iniciaram os reparos foram abordados um rapaz de moto que falou que na região só tinha 1 provedor "fechado" com o tráfico de drogas e que não poderíamos fazer nada na região".

Esse e outros dois casos chegaram a ser registrados na 81ª DP (Itaipu). Após esse novo atentado, a empresa já não sabe qual postura será adotada ainda. Nas redes sociais, clientes e moradores se mostraram indignados com as recorrentes ameaças.

"Muito triste saber que a criminalidade tá tomando conta dos bairros, perdemos o direito de escolha, de ir e vim, onde vamos parar, daqui a pouco vão mandar onde fazer nossas compras de mercado"; "Gente que horror! Chocada com isso! Viver aqui fora é difícil hein! Que mundo é esse?".

Ameaças também em Itaboraí

Clientes da mesma empresa, só que na filial do bairro Retiro, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, também estão sendo prejudicados com as ameaças do tráfico à empresa. De acordo com a servidora, na primeira semana do ano foram registrados quatro sabotagens no bairro, todas feitas por cortes de alicate nas fibras e caixas. E em pelo menos dois casos, em múltiplos pontos de uma mesma rua.

"Recebemos informações que seria um "provedor local" fazendo os cortes. Já apresentamos as ocorrências na 71ª DP de Itaboraí e ao 35º BPM. Qualquer informação (ou foto) que nos ajude a identificar quem está fazendo tais cortes é de grande ajuda", comunicou a empresa na época do ocorrido.