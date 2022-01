Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto teve aglomeração nesta manhã - Marcos Porto/Agencia O Dia

Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto teve aglomeração nesta manhãMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 12/01/2022 14:55 | Atualizado 12/01/2022 15:17

Rio - Diversos postos de testagem e vacinação tem tido grande movimento na cidade do Rio. Nesta quarta-feira (14), o Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto, em Copacabana, registrou filas quilométricas. Muitos moradores do bairro e de regiões vizinhas procuraram pelo local para realizar testes de covid-19 e receber a terceira dose da vacina.

fotogaleria

Devido a grande procura, as filas deram voltas pelo bairro e pessoas relataram estarem há horas esperando para serem atendidas. Nas redes sociais, moradores reclamam da demora para realização de testes e descrevem a situação da população nas filas: 'todo mundo em pânico'.

Devido as constantes lotações no posto, a Associação de Moradores de Copacabana solicitou para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) um novo posto para testagem e vacinação no bairro, que tem grande população e circulação de pessoas de outras regiões.

"Copacabana é um bairro que além dos seus moradores, também tem pessoas que vem aqui trabalhar, fazer exame médico, tem uma grande área de serviço aqui. Só esse posto médico não está dando conta. E é um perigo porque está concentrando muita gente aglomerada", explicou Tony Teixeira, presidente da Associação de Moradores de Copacabana.

De acordo com o líder da associação, o bairro tem um atenuante que é a grande população de idosos com comorbidades, considerados grupo de risco da covid-19. "Copacabana tem esse adendo, que é muito importante e muito urgente", completou Teixeira.