Eduardo Paes brinca sobre proibir 'litrão' de cerveja para não vacinados | Rio de Janeiro | O Dia

O prefeito Eduardo Paes - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 12/01/2022 16:26

Rio - O Prefeito do Rio, Eduardo Paes, avaliou, nesta quarta-feira, em tom de brincadeira a possibilidade de proibir a venda do "litrão" de cerveja para quem não estiver vacinado. A mensagem foi compartilhada por Paes no Twitter, em resposta à notícia da Prefeitura de Quebec, no Canadá, que decidiu proibir a venda de maconha e álcool para não vacinados.

Pensando em pegar esse bonde e proibir o Litrão(uma gelada) pra eles aqui no Rio! https://t.co/rhlH76hd5h — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 12, 2022

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até a última sexta-feira, a a cidade tinha cerca de 800 mil pessoas aptas a receber a dose de reforço. A cidade chegou a 94,9% de toda a população acima de 12 anos com a imunização completa. Já com reforço, 28,4% da população recebeu essa terceira dose,

Até o momento, o município aplicou 13,2 milhões de doses do imunizante contra covid-19. O número de doses de reforço aplicadas chega a 1,9 milhão.