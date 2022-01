VÍRUS COVID - REPRODUÇÃO

VÍRUS COVIDREPRODUÇÃO

Publicado 12/01/2022 17:26

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) bateu pelo segundo dia seguido o recorde de novos casos de covid-19 em 24 horas, nesta quarta-feira, ao registrar 12.001 diagnósticos e sete mortes pela doença. Esse foi o maior número de casos em 2022. De acordo com o Painel Coronavírus Covid-19, até o momento, o estado já tem 1.409.367 diagnósticos positivos da doença e 69.532 óbitos.



Do total registrado entre ontem e hoje, a capital teve a maioria dos casos, com um total de 11.043 diagnósticos positivos. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio apresentou queda para 4,94%, ainda a maior do país.

Entre os casos confirmados, 1.292.633 pacientes se recuperaram da doença. A taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado ficou em 10,4%. Enquanto o índice de ocupação nos leitos de enfermaria, que ficou em 8%.