Buracos deixam ruas do Fallet e Fogueteiro intransitáveis Arquivo Pessoal

Publicado 12/01/2022 19:16 | Atualizado 12/01/2022 19:18

Rio - Moradores da comunidade Fallet-Fogueteiro, que fica entre os bairros do Catumbi e Santa Teresa, têm reclamado constantemente de problemas antigos que atingem o local. De acordo com Kelly Vianna, presidente da Associação de Moradores da região, grande parte das ruas da comunidade estão esburacadas e afundando. Segundo ela, por conta das más condições, já houve alguns acidentes.

"Idosos e crianças já caíram nos buracos. Tiveram carros e moto táxi caindo também. Alguns buracos eu e minha equipe fechamos com concreto. Tem uns aqui (buracos) que já existem há dois anos. Tem uma escada que está destruída há três anos", desabafa.

Kelly afirmou também que quando chove, é quase impossível das pessoas transitarem. Além disso, ela cita que já acionou a Prefeitura do Rio, mas a resposta que obteve é de que o órgão "recebe muita demanda e que está difícil de atender todo mundo".

Moradores da própria comunidade tapando buracos com concreto Arquivo Pessoal

"Tenho esperança de que as reclamações cheguem até o prefeito. Espero que ele atenda a gente", finaliza.

A reportagem conseguiu ter acesso à lista de ruas com problemas: Rua Elizeu Visconti do número 120 ao 355; Rua Fallet do número 273 ao 500; Rua Escragnolle Dória, do 116 ao 152 e ruas: 13, 14 e 12, no Fogueteiro.

O DIA entrou em contato com a Secretaria Municipal de Conservação, que disse que mandará uma equipe até o fim desta semana aos trechos citados, a fim de fazer vistoria e tomar as providências cabíveis.