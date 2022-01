44ª DP (Inhaúma) - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

44ª DP (Inhaúma)Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 12/01/2022 18:02 | Atualizado 12/01/2022 18:52

Rio - Policiais da 44ª DP (Inhaúma) prenderam, nesta quarta-feira (12), uma mulher suspeita de participar do assassinato do seu ex-marido, Jorge Pinto Duarte. O crime foi praticado no dia 14 de março de 1994, na Rodovia Rio-Santos, no município de Mangaratiba, Região da Costa Verde do Rio. A criminosa, que estava foragida há 27 anos, foi localizada em uma casa na Ilha da Gigóia, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ela não teve o nome divulgado.

Segundo a Polícia Civil, no dia do homicídio, a mulher e dois comparsas alugaram um carro para seguir a vítima. Jorge Duarte foi baleado quando parou a moto para falar com a ex-esposa, que o aguardava na estrada.



As investigações revelaram que, na época, a mulher e a vítima estavam separados. Ela teria iniciado um novo relacionamento, mas o ex-marido ainda tinha esperanças de reatar o casamento. Desde o crime, a criminosa vinha conseguindo escapar da cadeia.