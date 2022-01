Turista Paraguaia furtada em Copacabana recebe auxílio de guardas municipais do SGOP - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 12/01/2022 18:22

Rio - Uma turista paraguaia, de 22 anos, teve seu celular e documentos furtados por um susposto ambulante na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira. A vítima relatou aos guardas municipais do Subgrupamento de Operações de Praia (SGOP) que o criminoso a distraiu mostrando os produtos e ela só percebeu o furto quando ele já tinha ido embora.



A turista, que estava acompanhada de uma amiga, registrou uma ocorrência na Delegacia de Apoio ao Turista. Em seguida, ela foi levada para o Consulado do Paraguai, pois estava com as passagens compradas para deixar o país nesta quinta-feira (13).