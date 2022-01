Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) - Divulgação - DRFA

Publicado 12/01/2022 18:47

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam, nesta quarta-feira (12), um homem suspeito de revender peças de automóveis roubados. Identificado como Jorge Renato Miranda dos Santos, de 54 anos, ele foi localizado dentro de sua própria oficina próximo ao Chapadão, em Anchieta, na Zona Norte do Rio.

Segundo a especializada, policiais verificavam denúncias de desmanches quando encontraram vidros de carros roubados dentro do estabelecimento de Jorge. Após a voz de prisão, ele foi conduzido juntamente com as peças provenientes de crime para a DRFA.



O combate aos receptadores de veículos é mais uma das ações implementadas pela DRFA para a redução de roubo e furto de veículos no Estado. Foram cumpridas todas as formalidades legais e o preso encontra-se à disposição da Justiça.