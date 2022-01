Criminoso é acusado de integrar grupo que assaltou loja de eletrônicos com fuzis em 2019 - Divulgação

Publicado 12/01/2022 19:56

Rio - Policiais militares prenderam, na manhã desta quarta-feira, um integrante de quadrilha especializada em roubo de cargas, na Zona norte. Odnei do Nascimento Penha, conhecido como Nei, de 28 anos, era foragido da justiça acusado por roubos a caminhões e assaltos a lojas de eletroeletrônicos entre 2014 e 2019. Contra o criminoso, havia um mandado de prisão por crime de roubo majorado.

De acordo com registro, policiais da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) chegaram até a localização do acusado por informações enviadas via Disque Denúncia.

Odnei é suspeito de integrar um grupo criminoso que assaltou uma loja de eletrônicos em Bonsucesso, na Zona Norte, em 2019, usando fuzis. Ele também é acusado de ter roubado um caminhão de transporte com carga de eletrodomésticos na Linha Vermelha, em 2014. À época, ele chegou a ser preso, mas acabou solto e, segundo a PM, teria voltado a praticar crimes.

O caso foi registrado na 21ºDP (Bonsucesso), onde foram tomadas todas as medidas cabíveis e cumprido o mandado de prisão por crime de roubo majorado. Após o registro, Odnei foi encaminhado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.



Em nota, a PM informou ainda que a ação não resultou em conflito na comunidade do Manguinhos, onde Odnei foi encontrado.