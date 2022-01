Vídeo: Incêndio atinge loja no Catumbi, Zona Central do Rio | Rio de Janeiro | O Dia

Incêndio atinge loja no Catumbi - Redes Sociais

Publicado 12/01/2022 21:46

Rio - Um incêndio atingiu, na noite desta quarta-feira (12), uma loja de materiais descartáveis, conhecida como 'PL Descartáveis', na Rua Catumbi, número 164, no bairro Catumbi, na Zona Central do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel central foram acionadas às 20h08 e contaram com apoio do quartel da Tijuca e de São Cristóvão para controlar o fogo.

Ainda segundo a corporação, às 21h50 os agentes faziam apenas o trabalho de rescaldo do local. Não houve vítimas.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver muita fumaça preta e fogo alto. Apesar do susto, a loja estava vazia no momento do incidente. O DIA tentou contato com o dono do estabelecimento, mas até a publicação desta matéria, não obteve retorno.