Na quarta-feira, Prefeitura do Rio abriu um centro de testagem no Colégio Capitão Lemos Cunha, na Ilha do Governador - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 13/01/2022 06:19 | Atualizado 13/01/2022 06:50

Rio - A cidade do Rio bateu novamente o recorde de casos de covid-19 em 24 horas. Na quarta-feira (12), a capital fluminense registrou 11.043 casos da doença, o maior número desde o início da pandemia. O número do dia anterior, terça-feira (11), já é o segundo maior da história: 9.135 casos. A explosão de casos, segundo especialistas, está associada ao avanço da variante Ômicron.

Foram registrados também dois óbitos nas últimas 24 horas. A taxa de internação deu um salto: a rede pública tem atualmente 245 pessoas internadas por covid, e outras 42 esperando leitos. O número de internações já é bem maior que o do dia anterior (181 internados).

A taxa de ocupação de leitos está em 51%. No início da semana, a Secretaria Municipal de Saúde reabriu 50 leitos no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, que foi referência no tratamento da doença em 2020 e 2021.