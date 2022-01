O assaltante que tentou fugiu foi agredido e detido por populares - Reprodução

Publicado 13/01/2022 11:37 | Atualizado 13/01/2022 13:21

Rio - Um suspeito foi morto após tentar assaltar um policial militar na noite desta quarta-feira (12), em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. O agente, que estava de folga, voltava para casa em seu carro quando foi surpreendido por dois criminosos e reagiu.

O momento do assalto foi captado por uma câmera de segurança. No vídeo, o veículo, modelo Honda Civic, é parado por dois homens. O policial e uma mulher são obrigados a descerem do carro pela dupla de criminosos, que toma o controle do carro. Após isso, o militar reage e atira contra eles. Um é atingido e o outro aparece fugindo nas imagens.

Câmara de segurança captura momento em que PM reage a assalto em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 40º BPM (Campo Grande) foi informada de uma tentativa de assalto, que teria acabado um suspeito morto. Ao chegarem no local, os militares constataram a morte de um dos criminosos. Já o comparsa do assaltante, que tentou fugir, havia sido agredido e detido por moradores.

Em seguida, o bandido foi levado para a 35ª DP (Campo Grande), onde o caso foi registrado.