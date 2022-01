Obras começaram nesta quinta-feira, 13, e a conclusão está prevista para o meio do ano - Alexandre Macieira

Publicado 13/01/2022 12:16

Rio - As obras de recuperação da orla da Ilha do Governador, que começaram nesta quinta-feira, 13, vão incluir as praias das Pitangueiras, da Bandeira, do Cocotá e da Guanabara. A revitalização, feita pela Prefeitura do Rio, está estimada em R$ 1,6 milhão. A previsão de conclusão é para o primeiro semestre de 2022.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, visitou as obras e reforçou a importância do início dos trabalhos. "A cidade precisa, permanentemente, ser reconstruída. É o que estamos fazendo aqui e em outras regiões. Nossa prioridade é manter na cidade o cuidado que ela merece ter. Para isso, vamos olhar o orçamento da Conservação, da Comlurb e de outras pastas, que vai nos permitir melhorar áreas que foram muito degradadas", afirmou.

O antigo píer da Praia das Pitangueiras será demolido e uma nova estrutura será construída no local. O muro da orla, no entorno do píer, passará por melhorias, assim como toda a calçada, que se encontra desnivelada.

O secretário municipal de Infraestrutura do Rio, Jorge Arraes, que acompanhou o prefeito, comentou os objetivos da obra. "A ideia é recuperar muros, calçadas e as pistas. Haverá também a reconstrução de um píer e de um quiosque. Vamos fazer ainda uma revitalização e urbanização ao longo do trecho dessas quatro praias".

Na Praia da Bandeira, a pista e a calçada passarão por obras de recuperação. Será feita a remoção da camada de asfalto e a demolição do passeio público, para a construção de um novo. Além disso, o muro da orla também vai ser reconstruído.

Na Praia da Guanabara foram detectados uma ruptura no muro da orla e problemas no calçamento do quiosque. Equipes da Secretaria de Infraestrutura trabalharão na construção de um novo muro e na recomposição do trecho da calçada da orla.