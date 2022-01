Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, receberá crianças para vacinação - Divulgação/ Prefeitura do Rio

Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, receberá crianças para vacinaçãoDivulgação/ Prefeitura do Rio

Publicado 13/01/2022 11:56

Rio - A vacinação contra covid-19 para as crianças de 11 anos começa na próxima segunda-feira (17). Para animar os pequenos, a Secretaria Municipal de Cultura do Rio, assim como a Secretaria Municipal de Educação, participam da campanha. Ao menos dois equipamentos culturais da cidade serão transformados em postos de vacinação a partir de segunda-feira, oferecendo programação artística e recreativa gratuita: a Lona Cultural João Bosco, em Vista Alegre, e a Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, ambas na zona Norte do Rio.

Como parte da campanha, vídeos serão postados nas redes sociais com depoimentos de crianças tirando dúvidas e informando sobre o calendário de imunização. Na estreia, o secretário de Cultura Marcus Faustini recebeu, em seu gabinete, o secretário municipal de Saúde Daniel Soranz para um bate-papo com as Pretinhas Leitoras, duas irmãs gêmeas do Morro da Providência idealizadoras de uma iniciativa de fomento à literatura negra. Elas fizeram perguntas sobre a campanha, respondidas por Soranz.

Nesta quinta-feira, o secretário municipal de Educação afirmou que algumas escolas municipais também serão pontos exclusivos de vacinação infantil. As unidades vão receber todas as crianças, não apenas estudantes da rede. A Secretaria Municipal de Educação ainda não divulgou as escolas que serão transformadas em pontos de imunização infantil.

O estado do Rio de Janeiro deve receber na madrugada de sexta-feira (14) as doses de vacinas infantis da Pfizer, que chegaram ao Brasil na noite de quarta-feira (12) e serão distribuídas aos estados pelo Ministério da Saúde.

Na capital fluminense, a campanha começa na próxima segunda-feira (17), a partir das meninas de 11 anos. O calendário avança de maneira decrescente - dos mais velhos para os mais novos -, e sempre começando pelas meninas. A expectativa é que a vacinação vá até dia 9 de fevereiro, com os pequenos de 5 anos.



Em Maricá, a vacinação infantil inicia nesta sexta-feira (14) - será o primeiro município do estado a dar o pontapé na imunização. Inicialmente, serão imunizadas as crianças indígenas em suas aldeias. Já no sábado (15), será a vez das crianças desta faixa etária com comorbidades ou deficiência permanente.