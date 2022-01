Dique rompeu após cheia do Rio Paraíba do Sul, provocada pelas fortes chuvas na região - Luis Alvarenga / Governo do Estado

Publicado 13/01/2022 14:13 | Atualizado 13/01/2022 15:32

Rio - Por conta das fortes chuvas que atingem todo o estado nesta semana, o dique que protege a cidade de São João da Barra do Rio Paraíba do Sul rompeu, interrompendo o tráfego em trechos da BR-356, nesta quinta-feira. Para ajudar a recuperar o município, o governador Claúdio Castro liberou, nesta quinta, R$ 20 milhões para obras nas localidades mais afetadas.

A cheia no Rio Paraíba do Sul provocou o rompimento do dique de Barcelos e danificou sete pontes da região, que precisam de maquinário específico para voltarem a atender a população.

Em entrevista, o governador explicou que a verba liberada para a cidade tem caráter emergencial. "Já autorizei o recurso imediato de R$ 20 milhões para o trabalho emergencial do dique de Barcelos. Assim que soube do problema, relatado pela prefeita Carla Machado, determinei à nossa equipe a limpeza das ruas e vias para que a água escoe o mais rápido possível e a vida da população volte ao normal", disse.



O governador ressaltou ainda o Programa Pacto RJ, que está reformando todas as estradas estaduais, e o trabalho do Comitê das Chuvas, que vem dando apoio às prefeituras desde dezembro. "Só em 2021 foram R$ 200 milhões em desassoreamento de rios, realizado pela Secretaria Estadual do Ambiente, e R$ 50 milhões em contenção de encostas", concluiu.