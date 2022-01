Agentes monitoraram os criminosos por dois meses - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 13/01/2022 12:59

Rio - Dois traficantes acusados de negociar drogas por meio de aplicativo de mensagens foram presos em flagrante, na última terça-feira (11), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, por policiais civis da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). A dupla usava motoboys que entregam comida para levar as drogas aos compradores e não chamarem atenção.

Os agentes da distrital monitoraram os criminosos por dois meses e, com base em informações do Setor de Inteligência da delegacia, estiveram em um local de entrega da droga, onde prenderam os traficantes. A dupla foi encaminhada para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.