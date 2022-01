A luz acabou por volta de 00h no bairro de Maravista - Reprodução / Redes sociais

Publicado 13/01/2022 16:48 | Atualizado 13/01/2022 19:29

Rio - A falta de luz por mais de 16 horas afetou moradores nos bairros de Maravista e Terra Grande, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói. Segundo os relatos, a energia acabou por volta da meia-noite, início da madrugada desta quinta-feira (13), e voltou cerca de 16h30h. Durante a noite, houve uma chuva fraca e sem ventania nas proximidades. O bairro de Engenho do Mato, Niterói, também estaria com o mesmo problema.

O jornalista Inaldo Batista, de 77 anos, se recupera de uma cirurgia e sofreu com a situação. Boa parte dos seus alimentos ficaram estragados. Além disso, sua esposa, que sofre de diabetes, quase ficou com a insulina inutilizável. Ainda houve a possibilidade de faltar água, já que o sistema da bomba necessita de energia. Para amenizar o caso, eles tiveram que comprar sacos de gelo. Entretanto, o calor de 36º do local tem prejudicado os cinco familiares que moram na residência.

O filho de Inaldo também relatou que entrou em contato com a Enel, que distribui a energia na região, à 00h30h. Funcionários chegaram ao local por volta das 3h e ficaram cerca de uma hora, porém não resolveram a questão e foram embora. Ao ser contada novamente, a Enel informou que voltaria no endereço às 13h, o que não ocorreu. Foi feita uma nova ligação, onde o filho de Inaldo recebeu a informação de que o atendimento seria por volta das 17 horas.

Outra moradora de Itaipu, 67 anos e preferiu não se identificar, também reclamou sobre o acontecimento. Ela mora há mais de 20 anos no distrito e disse que é comum a falta de luz após chuvas fortes com ventania. Porém, esse não foi o caso desta quinta-feira. A demora para o reestabelecimento da energia também a assustou. A moradora entrou em contato com a Enel e foi informada que um atendimento seria feito às 15:19. Ela acabou perdendo parte dos seus alimentos e recorreu ao gelo para tentar salvar o resto.

Funcionários da Enel voltaram ao local por volta de 14h40h. Em nota, a Enel Distribuição Rio informou que ocorreu uma avaria na rede elétrica, afetando o fornecimento de energia. A distribuidora também disse que técnicos da empresa trabalharam para restabelecer o fornecimento o mais breve possível.