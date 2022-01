O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Educação Renan Ferreirinha visitaram a Escola Municipal Anita Garibaldi, na Ilha do Governador, nesta quinta-feira (13) - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 13/01/2022

Rio - O prefeito do Rio Eduardo Paes não quis comentar, nesta quinta-feira (13), protocolos para a realização do Carnaval na Sapucaí. Questionado sobre como a testagem está sendo pensada, Paes desconversou: "não falo mais do Carnaval até o Carnaval".

"Falta muito tempo. Não falo mais até o Carnaval. O Carnaval que iria começar antes, a gente cancelou, que é o Carnaval de rua. Porque iria começar agora (em janeiro). Só falo do Carnaval no Carnaval", reforçou. As declarações foram dadas durante agenda na Escola Municipal Anita Garibaldi, um dia após o Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC) do Rio adiar um parecer sobre a festa para o dia 24 de janeiro.

Na reunião de quarta-feira (12) com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os especialistas decidiram postergar a decisão sobre a manutenção, cancelamento ou adiamento da festa no Sambódromo.

Marcados para os dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro, os desfiles das escolas de samba seguem mantidos pela Prefeitura do Rio. Na última segunda-feira, o prefeito Eduardo Paes voltou a confirmar a festa para as datas. Segundo o gestor, a situação atual da pandemia garante o Carnaval como está.



O avanço da variante Ômicron da Covid-19 em todo país colocaram um alerta sobre a realização das festas de Carnaval na cidade. Por isso, na última semana, o Paes já havia cancelado a festa dos blocos de rua, que começariam cerca de um mês antes do Carnaval na Sapucaí, e no pico dessa recente alta dos casos.

Prefeitura não prevê obrigatoriedade de máscara em ambiente aberto

Durante a visita à escola Anita Garibaldi, na Ilha do Governador, Paes também disse que não vai tornar o uso da máscara obrigatório em ambientes abertos. " A maioria das pessoas estão usando máscara. É o uso inteligente no espaço aberto. Precisamos mais de consciência agora do que de ordem de governo", disse o prefeito.