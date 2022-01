Mulher é assassinada a tiros por ex-marido em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 13/01/2022 14:51 | Atualizado 13/01/2022 16:19

Rio - Uma mulher, identificada como Bruna Araújo Carvalho, de 27 anos, foi morta a tiros e golpes de marreta pelo ex-marido na manhã desta quinta-feira, na rua Renato Girandi, no bairro do Rio do Ouro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O suspeito, identificado como Aroldo, mais conhecido como 'Marola', não aceitava o fim do casamento com a orientadora de trânsito da Prefeitura de Maricá, e por isso teria cometido o crime. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga o caso.



Segundo informações preliminares, Bruna aproveitou o dia de folga para buscar alguns pertences na casa do ex-marido junto com o tio e a filha adolescente. O casal teve uma discussão e ele disparou duas vezes contra a vítima. Ferida, Bruna ainda conseguiu fugir para o quintal da casa, mas foi alcançada por Aroldo, que a golpeou com uma marreta.

Homem mata ex-mulher dentro de casa, no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo Divulgação

Transtornado após o crime, ele roubou um carro próximo da casa e dirigiu até a ponte Rio-Niterói para tentar suicídio. Segundo a Ecoponte, foi registrado uma tentativa de suicídio durante a manhã desta quinta-feira. Um homem foi resgatado por agentes da GMar, do Corpo de Bombeiros, na praia da Moreninha, levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar em estado grave. Ele não resistiu e veio a óbito.

A Polícia Militar informou que uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada para esta ocorrência e, ao chegar no local, populares informaram que um homem havia matado uma mulher a golpes de marreta, feito disparos e fugido em seguida. Os policiais isolaram a área e uma equipe do Corpo de Bombeiros constatou a morte de Bruna. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí foi acionada para realização da perícia.

Amigos da vítima estão horrorizados com o crime. Nas redes sociais, alguns se referiam à Bruna como uma menina tranquila. Ainda não há informações sobre o local e horário do enterro da vítima.