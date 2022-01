Vacinas contra covid-19 - Divulgação

Vacinas contra covid-19 Divulgação

Publicado 13/01/2022 14:23 | Atualizado 13/01/2022 14:25

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) vai analisar um possível desvio de cerca de cinco mil doses da vacina contra covid-19 em Bom Jesus de Itabapoana, no extremo Noroeste Fluminense. A denúncia foi protocolada, nesta quarta-feira, pela presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus, a vereadora Luciana Amil, junto a Promotoria de Justiça Criminal do município.



Segundo relato da vereadora, dados coletados junto à Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus foram comparados com registros da Secretaria de Estado de Saúde (SES) revelaram a divergência entre os números de doses que chegaram e que foram destinadas aos moradores do município.

A coleta de informações levou cerca de um ano e constatou o desvio de imunizantes. O prejuízo estimado aos cofres públicos com o desvio das 5 mil doses é de aproximadamente R$ 270 mil reais, de acordo com levantamento da vereadora.

O levantamento feito pela parlamentar também identificou falhas na organização das filas para imunização, com desrespeito ordens por faixas etárias e fura-filas. A falta de transparência nos dados públicos também foi constatada pela vereadora. O resultado do desvio e das falhas, segundo ela, é a falta de doses para aplicação do reforço no município.

Em nota, o MPRJ informou que a Promotoria de Justiça Criminal de Bom Jesus do Itabapoana recebeu o material da denúncia e vai analisar que medidas devem ser adotadas, "não cabendo antecipar qualquer juízo antes disso".