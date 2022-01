Chocolate é apontado com líder da invasão à comunidade da Chacrinha - Reprodução

Chocolate é apontado com líder da invasão à comunidade da ChacrinhaReprodução

Publicado 13/01/2022 17:31 | Atualizado 13/01/2022 17:39

Rio - Um homem foi morto durante um ataque a tiros em um posto de combustíveis, na Estrada do Tindiba, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira. De acordo com informações preliminares, o alvo do disparos na região do Pechincha seria um integrante da milícia do Tanque: Vinícius Valentim Guerra dos Santos, conhecido como 'Chocolate'.

O miliciano estaria circulando pela Estrada do Tindiba, onde fica o estabelecimento, quando cerca de cinco criminosos supostamente do Comando Vermelho (CV) o atacaram. O homem era conhecido por ser o encarregado da cobrança aos comerciantes da região.

De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado como homicídio, sem autoria e motivação conhecida. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHCapital) foi acionada, fez uma perícia na região e já instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte do homem. Agentes buscam imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os autores do crime.

'Chocolate' havia sido preso em junho de 2020 por crimes de organização criminosa e roubo. À época, ele foi capturado no bairro do Tanque, mas só teria ficado pouco mais de um ano e meio atrás das grades.



O criminoso era procurado em um inquérito da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas da Polícia Civil que apurava uma invasão à comunidade da Chacrinha em 2017. De acordo com a especializada, durante as investigações ficou claro que Vinícius liderou a guerra ocorrida e que expulsou milicianos rivais do bonde do Lica.