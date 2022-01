Salvadora precisa da ajuda de vizinhos para se alimentar - Reprodução

Publicado 21/01/2022 16:39 | Atualizado 21/01/2022 16:41

Rio - Salvadora Lacerda, de 88 anos, vive sozinha em Itaipu, Região Oceânica de Niterói. A idosa foi diagnosticada com Alzheimer e, sem dinheiro para cobrir suas despesas, teve a luz e água cortadas, dependendo da ajuda de vizinhos para sobreviver. Salvadora teria direito à pensão do INSS devido ao falecimento do seu marido, há 22 anos. Entretanto, ela não tem acesso ao dinheiro.

Galeria de Fotos Salvadora está precisando de roupas Reprodução Marido da idosa faleceu há 22 anos Reprodução Casa da senhora precisa de cuidados Reprodução Salvadora não tem acesso ao dinheiro da pensão que deveria receber Reprodução Idosa foi diagnosticada com Alzheimer e precisa de ajuda médica Reprodução Salvadora precisa da ajuda de vizinhos para se alimentar Reprodução

A situação comovente tem sido acompanhada de perto por aqueles que podem ajudar. As fotos da casa de Salvadora já dão uma noção das circunstâncias deploráveis em que ela vive. Uma vizinha, que preferiu não se identificar, tenta ajudar ao máximo e leva todo dia alimentação à idosa.

Ela contou que Salvadora não toma banho há anos, além de usar a mesma roupa por meses. As unhas já estão grossas e não recebem tratamento há ainda mais tempo. O Alzheimer dificulta nas tarefas diárias, já que ela também não permite aos vizinhos ajuda íntima.

"É incrível que uma senhora de mais de 80 anos se encontra vivendo sem dignidade nenhuma. Ela não toma banho há mais de 3 anos e suas roupas são sujas. Dia a dia são as mesmas roupas. Os pés dela estão encardidos e as unhas são tão grandes que ela não consegue andar e nem botar sapatos. Vive na calçada esperando doações de quem pode dar alimento para ela. É incrível que, ainda nesse mundo, tenhamos que passar por isso", disse a vizinha.

A situação do abandono foi registrada na 81ª DP (Itaipu) e o caso foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim).

A moradia também sofre com inúmeras invasões, justamente porque a idosa não se recorda de trancar o portão. Ela já teria sido agredida dentro de casa por um dos invasores. A polícia foi chamada ao local, mas não conseguiu localizar o possível agressor. Além disso, diversos móveis foram levados, sendo o mais recente um ar-condicionado. Uma pessoa que transitava pela região contou o que viu.

"Entrou um moço lá e está tirando as coisas. Tirou o ar-condicionado. [...] Acho que ele quer mesmo é roubar. Ela ali sozinha, com a cabeça do jeito que está. As pessoas veem aquela casa grande, já pensam que tem coisa boa pra carregar", disse a pessoas que preferiu não se identificar.

Salvadora tem uma pensão ativa deixada pelo marido, falecido há 22 anos. O valor cai na sua conta todo mês, porém ela não tem acesso a esse dinheiro. Segundo o INSS, a quantia não foi devolvida para a instituição em nenhum momento. Isso pode indicar que talvez esteja sendo sacada por outra pessoa. Por conta disso, os envolvidos na matéria preferiram não se identificar, com medo de uma possível represália.

Uma mulher que tenta ajudar a idosa conta que já foi a diversos órgãos públicos atrás de uma solução. Ela soube da situação por meio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

"Depois que eu tomei ciência, através do CRAS do Largo da Batalha, sobre a situação da idosa Salvadora Lacerda, eu já fui na 81ª DP (Itaipu), fiz contato com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Núcleo de Idoso de Niterói e ninguém me dá uma posição. Já tem um ano que eu comecei a fazer essas reclamações. A idosa está cada vez mais abandonada, vivendo em condições insalubres. Não obtive resposta de nada ainda", reclamou a senhora, que também preferiu não ser identificada.

Além disso, ela também buscou uma internação pública para que Salvadora não fique tão vulnerável e tenha uma assistência do Estado. Entretanto, a falta de vacinação da idosa impossibilitou a mudança. Vale lembrar que ela não possui capacidade mental para resolver essa situação.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES) informou que, nesta sexta-feira (21), uma assistente social irá à residência da Dona Salvadora junto com uma equipe da saúde para uma conversa com a moradora e também para aplicação da vacina da covid-19.



Já o Ministério Público afirmou que há um processo em andamento no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) para averiguar o caso.

Ao ser procurada, a Defensoria Pública da União (DPU) informou que não pôde dar andamento à investigação porque a senhora "não possui um representante legal".

*Estagiário sob supervisão de Thiago Antunes