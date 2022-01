Rio registra 12,8 mil casos de covid-19 nas últimas 24h e bate novo recorde - Reprodução

Publicado 13/01/2022 17:37 | Atualizado 13/01/2022 17:39

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira (13), 1.422.204 casos confirmados e 69.565 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 12.837 novos casos e 12 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 4,89%.



Entre os casos confirmados, 1.293.954 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 21.7%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 23.7%.

O estado do Rio recebeu na noite de quarta-feira (12) 2,5 milhões de testes rápidos contra a covid-19. Desse montante, 900 mil foram repassados para a cidade do Rio de Janeiro, e outros 1,66 milhão para o restante dos municípios. O objetivo da Secretaria Estadual de Saúde é que o reforço na quantidade de testes ajude a ampliar a capacidade. A partir de sexta-feira (14), as unidades administradas pelos estado passam a fazer até 5.800 mil testes diários de antígeno - o swab nasal.

Atualmente há nove centros de testagem da rede estadual, a maioria em UPAs. No sábado está prevista a abertura do décimo, na UPA do Colubandê, em São Gonçalo. Nesses postos estaduais, é obrigatório fazer o agendamento prévio no site (agendamentotestecovid.saude.rj.gov.br/cadastro-exame). Lá, você escolhe a unidade estadual de saúde de preferência, a data e o horário. Até a manhã de quinta-feira, havia pouco mais de 6 mil vagas para sexta e sábado.