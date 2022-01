Produtos roubados que foram recuperados pelos agentes - Guarda Municipal / Divulgação

Publicado 13/01/2022 17:48

Rio - Guardas municipais do Subgrupamento de Operações de Praia (Sgop), que estão atuando na Operação Verão da Guarda Municipal do Rio, prenderam um homem de 26 anos, que não teve o nome divulgado, nesta quinta-feira (13), suspeito de furtar três turistas argentinos na Praia de Copacabana, na Zona Sul da cidade. De acordo com as primeiras informações, o criminoso estava com um comparsa, que conseguiu fugir.

De acordo com os agentes, o rapaz foi detido na altura do Posto 3 porque os guardas municipais suspeitaram do comportamento da dupla. "Diferente dos ambulantes que andam bem devagar na areia da praia para oferecer os produtos, os dois estavam andando muito apressados, olhando para trás, e isso chamou nossa atenção", destacou o guarda Alexandre Vieira, que integrou a equipe que fez a prisão.



Ainda segundo a Guarda Municipal, o criminoso foi pego com pertences das vítimas escondidos em um isopor, que incluíam dois celulares, diversos cartões de crédito, objetos pessoais e até uma bombinha para pessoa que sofre de asma.

Após a prisão, o homem foi conduzido para a Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) e em seguida para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado. As vítimas foram identificadas após procurar ajuda em uma das tendas operacionais da GM-Rio na faixa de areia, na altura do hotel Copacabana Palace, cerca de 300 metros de distância de onde o criminoso foi detido.