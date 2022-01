Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) - Google / Reprodução

Publicado 13/01/2022 18:07

Rio - Um pedófilo de 37 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira, em sua residência no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), responsáveis pela prisão, o criminoso armazenava e transferia material com conteúdo pornográfico infantojuvenil.

Ele também lecionava aulas de japonês para adolescentes em cursos de renome e estava sendo monitorado pela DCAV em ação de combate a abusos sexuais contra crianças e adolescentes por meio da rede mundial de computadores.



Na casa do criminoso, foi cumprido mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. O computador e o celular do criminoso foram apreendidos e, na ocasião, foi constatado o crime nos equipamentos.