Geral -Expansao do segurança presente Niteroi. Na foto, evento no 12 batalhao da policia militar, em Niteroi, regiao metropolitana do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 13/01/2022 19:14

Rio - O governador Cláudio Castro e o secretário de Governo, Rodrigo Bacellar, vão participar da inauguração da Operação Segurança Presente em Itaboraí, e da ampliação da Operação em Queimados. O evento ocorre nesta sexta-feira (14). As operações nos dois municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro funcionarão diariamente, das 6h às 22h, com policiais militares fazendo o patrulhamento.



Segundo o programa, serão 23 policiais militares por dia nas áreas comerciais e residenciais do bairro da Nova Cidade, Itaboraí. A base ficará na Rua Doutor Mendonça Sobrinho, 129, no Centro de Itaboraí. Em Queimados, também serão 23 policiais militares atuando em áreas e corredores comerciais do município. A base ficará na Praça do Eucalipto.



'RJ para Todos', programa da Secretaria de Estado de Governo, também estará em Queimados na ação 'RJ + Serviços'. Para o projeto, o objetivo do evento é atender demandas sociais dos moradores das regiões, ofertando serviços essenciais como a emissão de documentos, balcão de empregos, direitos do consumidor e tratamentos voltados a saúde e ao bem-estar.





Atualmente existem 34 bases da Operação Segurança Presente nos seguintes locais:

Lapa, Aterro do Flamengo, Méier, Lagoa, Centro, Niterói, Leblon, Copacabana, Tijuca, Ipanema, Nova Iguaçu, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Austin, Duque de Caxias, Barra da Tijuca, Recreio, Grajaú/Vila Isabel, Bonsucesso, São Gonçalo, Madureira, Jacarepaguá, Belford Roxo, Queimados, Irajá, São João de Meriti, Magé/Piabetá, Itaguaí, Cristo Redentor, Miguel Pereira, Paracambi, Japeri e Seropédica.