Ação resultou na retirada de 120 barricadas do Jardim Catarina - Divulgação

Publicado 13/01/2022 19:46 | Atualizado 13/01/2022 19:48

Rio - Um suspeito foi morto e outros três presos durante ação da PM para remoção de barricadas no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na tarde desta quinta-feira. O corpo do homem foi encontrado minutos após confronto entre traficantes e policiais. Os quatro seriam integrantes do tráfico de drogas que atua na região. Ao todo, 120 barricadas foram removidas na comunidade.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam ação para a retirada de barreiras quando traficantes da facção que domina a região atacaram o grupo. Houve confronto e, em seguida, os policiais encontraram o corpo do suspeito na localidade conhecida como Ipuca. Com ele, PMs apreenderam uma pistola calibre .40, drogas e um radiotransmissor.

Perto dali, ainda na ação para remover barricadas, na localidade conhecida como Guaxa, PMs perceberam três homens tentando fugir para região de mangue e conseguiram capturar o trio. Com eles, foi apreendido farto material entorpecente a ser contabilizado e rádio comunicador.

Todo o material foi apreendido e levado para a 73ªDP (Neves), onde foi feito o registro da ocorrência. A área onde o corpo do homem morto na ação foi isolada pela distrital e até o fim da tarde aguardava perícia.