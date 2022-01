Parque Nacional da Tijuca - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 13/01/2022 20:13

Rio - Um homem acusado de roubar vítimas na Floresta da Tijuca e no Alto da Boa Vista foi preso, nesta quinta-feira, por policiais da 19ª DP (Tijuca). De acordo com a delegacia, o suspeito costumava circular pela região de mata da Tijuca praticando assaltos. Contra ele, havia um mandado de prisão temporária.



As investigações que levaram a localização do acusado começaram a partir de denúncias de vítimas. Com os registros, os policiais conseguiram identificar o criminoso, que foi preso e reconhecido por cinco vítimas.

Segundo relato de investigadores, o acusado tinha o hábito de circular por trilhas da região e abordar as vítimas usando uma arma de fogo. Ele ameaçava os visitantes e levava os pertences. Os investigadores da 19ª DP informaram ainda que o acusado tem várias passagens pela polícia por crimes graves, como porte de arma de fogo e tráfico de drogas, crimes cometidos quando era menor de idade.