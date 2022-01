Falso médico fazia procedimentos em clínica do Rio - Redes Sociais

Publicado 13/01/2022 20:37

Rio - Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon), prenderam, na tarde desta quinta-feira (13), Lucas da Silva Leite, de 30 anos. De acordo com investigações, o homem se passava por médico para atender em uma clínica de estética localizada na Rua Ubaldino do Amaral, número 70, no Centro da cidade.

Segundo o delegado Ricardo Barboza, que investiga o caso, a prisão só foi possível após o recebimento de denúncias anônimas feitas à unidade policial e ao Disque-Denúncia.

"Uns clientes que fizeram procedimentos com ele vieram atrás da gente depois de saberem que ele não tinha qualificação. Alguns até tiveram lesões durante os tratamentos realizados por ele. Eles também alegaram que por vergonha, decidiram não fazer registros de ocorrência".

Ricardo cita ainda que o falso médico realizava trabalhos como: aplicação de botox, peeling com laser, aplicação de enzimas para quebra de células de gordura, além também de fazer procedimentos mais invasivos.

"Isso era amplamente divulgado no Instagram dele. Em razão disso, nós fizemos uma diligência velada no local hoje e conseguimos confirmar o que a denúncia dizia. Encontramos grande quantidade de medicamentos - muitos de procedência ignorada", ressaltou.

Ao finalizar, o delegado afirma que o criminoso foi autuado por corrupção e adulteração de medicamento e por exercício irregular da medicina.