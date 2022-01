Trem da Supervia - REGINALDO PIMENTA/AGENCIA O DIA

Publicado 14/01/2022 07:28 | Atualizado 14/01/2022 10:00

Rio - Os trens do ramal Japeri da SuperVia circularam com atrasos na manhã desta sexta-feira (14), por conta de furtos de cabos que aconteceram nas proximidades da estação de Japeri. O problema começou pouco antes das 6h, e foi normalizado às 8h54.

Por conta do cabo furto, o controle das composições que circulam pela via férrea precisou ser feito via rádio, não de forma automática. Assim, os maquinistas tiveram de aguardar ordem de circulação.

O trecho entre Central e Nova Iguaçu estava com intervalo médio de 10 minutos. O trecho entre Nova Iguaçu e Japeri apresentou intervalo médio de 20 minutos.