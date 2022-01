De acordo com o Corpo de Bombeiros, a construção já estava em processo de demolição e caiu de uma só vez - Reprodução / TV Globo

Publicado 14/01/2022 07:48

Rio - Um imóvel desabou no fim da tarde desta quinta-feira, 13, no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a construção já estava em processo de demolição e caiu de uma só vez. Não houve registro de feridos.

Parte da estrutura que caiu ocupou uma faixa da Rua Santo Cristo, próximo à Rua Sara. A Comlurb, Secretaria Municipal de Conservação, Guarda Municipal e a Light foram acionadas para retirar a estrutura do local e liberar a via.