O antigo Canecão, abandonado. Foto de 07/11/2019 - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 14/01/2022 08:37 | Atualizado 14/01/2022 08:39

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), sancionou em publicação nesta sexta-feira (14), no Diário Oficial, o projeto de lei da Câmara da Vereadores que prevê algumas condições para a implantação de um equipamento cultural multiuso no espaço do antigo Canecão, casa de shows famosa nas décadas de 1980 e 1990 no Rio, fechada há 11 anos. O equipamento fica dentro do campus da Praia Vermelha da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O equipamento cultural que será construído no local deverá ter altura máxima de vinte metros, contados a partir do térreo. Serão obrigatórios também um espaço para embarque e desembarque de passageiros e de cargas, além de vagas de estacionamento interno. Antes de começar o projeto de construção, um estudo de impacto será realizado, para avaliar quais serão os efeitos do empreendimento na qualidade de vida da vizinhança, no trânsito da região, além da análise de uso e ocupação do solo. O estudo passará pelo crivo do Conselho Municipal de Política Urbana (Compur). A ideia é que haja um chamamento público, ainda sem data, em busca de parceiros para investir.

A nova casa de espetáculos não poderá ser rebatizada de Canecão, já que a família dos antigos donos detém os direitos do nome do antigo espaço. Em novembro, uma audiência pública debateu a criação de um novo espaço.

Inaugurado em 1967, o Canecão fez parte da vida cultural carioca com shows inesquecíveis, principalmente nas décadas de 1980 e 1990. Turnês de Marisa Monte, Cazuza e Elymar Santos ficaram marcadas na história da casa de espetáculos, fechada em 2010, após uma batalha judicial da administração da casa com a UFRJ, proprietária original do espaço.

Em 2016, estudantes chegaram a ocupar o antigo Canecão, à época já abandonado, com o protesto 'Ocupa MinC (Ministério da Cultura)', contra a não utilização do espaço e contra o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Roussef.