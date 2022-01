Domingo será de sol e calor no Rio de Janeiro - FABIO COSTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 14/01/2022 10:07 | Atualizado 14/01/2022 11:03

Rio - Após dias de muito calor no Rio de Janeiro, o fim de semana deve começar com pancadas de chuva no sábado, causadas pela temperatura alta. Já no domingo, o carioca pode deixar o guarda-chuva em casa, porque a previsão é de sol e tempo aberto na cidade.

Para sábado, as expectativas são de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas isoladas, ou seja, concentradas em algumas regiões, durante a tarde. De acordo com o Alerta Rio, as precipitações chegam no Rio com intensidade moderada a forte em razão do calor, e a temperatura deve variar de 20° C a 35° C.

O tempo começa a esquentar no domingo, com variação entre 20° e 36° C, quando a previsão é de céu claro ou parcialmente nublado. O período de chuvas dará uma tregua até, pelo menos, terça-feira, e a temperatura continua subindo gradativamente.

Nesta sexta-feira, 14, o tempo no Rio está sendo influenciado por um sistema de alta pressão em cima do oceano, o que impede a formação de chuvas e resulta na variação de nebulosidade, com céu nublado a parcialmente nublado. A mínima prevista é de 21°C e máxima a de 33°C.