Policiais usam veículos e blindados durante a operação - Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 14/01/2022 09:30 | Atualizado 14/01/2022 12:10

Rio - A Polícia Militar realiza nesta sexta-feira (14) uma operação no Morro da Formiga, na Tijuca, Zona Norte do Rio. A ação conta com a participação de agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Formiga e do Comando de Operações Especiais (COE), através do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

De acordo com a PM, militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) apreenderam uma granada de fabricação caseira, 1.013 pedras de crack, 3.085 pinos de pó, 493 tabletes pequenos de maconha, 52 frascos de lanças perfume, 38 frascos de loló e um rádio comunicador.

Na ação, estão sendo utilizadas viaturas e blindados para que os militares consigam percorrer a comunidade.