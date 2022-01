Doses da vacina infantil chegaram ao Rio na manhã desta sexta-feira (17) - REPRODUÇÃO DE VÍDEO/TV GLOBO

Publicado 14/01/2022 11:04 | Atualizado 14/01/2022 11:10

Rio - Chegaram na manhã desta sexta-feira (14) as doses infantis da vacina da Pfizer, que será distribuída em crianças de 5 a 11 anos. O estado do Rio recebeu, neste primeiro lote, 93,5 mil doses. A campanha começa oficialmente na próxima segunda-feira (17) - na capital, começa com as meninas de 11 anos.

A vacina vinda da Holanda foi enviada primeiramente ao Ministério da Saúde, e chegou ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, na noite de quarta-feira (12). A expectativa era de que as doses para o estado do Rio chegassem na madrugada desta sexta-feira (17), por via aérea. Mas por uma mudança logística, a remessa chegou às 10h da manhã, na Coordenação Geral de Abastecimento do Estado, em Niterói.

O município do Rio realizará a retirada do seu lote nesta sexta na parte da tarde. Os municípios das regiões Metropolitanas I e II fazem a retirada dos seus respectivos imunizantes no sábado (15), na CGA. Para as demais regiões do estado, os imunizantes serão entregues no sábado (15) por aeronaves, vans e caminhões.

A previsão é que, a partir desta segunda-feira (17), todos os municípios possam dar início à vacinação. Maricá, no entanto, começa nesta sexta-feira (14) a vacinação infantil, a partir das crianças indígenas que moram em aldeias. A meta é vacinar cerca de 1,5 milhão de crianças de 05 a 11 anos em todo estado. A recomendação da SES é que sejam vacinadas, primeiro, crianças com comorbidades e indígenas, seguidas das faixas etárias do mais velho ao mais novo.