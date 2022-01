Penélope é uma cadelinha da raça Shitzu de 5 anos - Divulgação

Publicado 14/01/2022 12:55 | Atualizado 14/01/2022 13:01

Rio - A família da cachorrinha Penélope segue com esperanças de reencontrar a Shitzu, de 5 anos. Ela está desaparecida há um mês e meio, e ainda não há pistas sobre o seu paradeiro. O pet foi roubado de sua casa por assaltantes em dezembro do ano passado, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Apesar da angústia causada pela falta de Penélope, Maiene Silva, a dona, segue esperançosa pela volta do animal para casa. "Já me ofereceram um animal parecido com ela, mas ela é insubstituível. Ainda tenho esperanças", contou.

Maiene contou na época que chegava da rua com sua filha de 9 anos, uma amiga e sua mãe, quando a casa foi invadida por criminosos, que anunciaram o assalto. Os bandidos trancaram a família no banheiro da residência e levaram os telefones, dinheiro, e por fim, fugiram levando a cadela. O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro).

Aqueles que souberem de qualquer informação que possa levar ao paradeiro da cadelinha Penélope devem entrar em contato com o Disque Denúncia pelo telefone 2253-1177. O anonimato é garantido.