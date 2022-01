Movimentação para testes de covid-19 no Hospital Municipal Rocha Maia, em Botafogo - CLEBER MENDES/AGÊNCIA O DIA

Publicado 14/01/2022 12:25 | Atualizado 14/01/2022 12:40

Rio - Em mais um dia de recorde de casos de covid-19 na capital - foram 11.943 nas últimas 24 horas, o maior número desde o início da pandemia -, cariocas voltaram aos postos de saúde para fazer os testes de covid-19. Município e estado tentam ampliar a rede para dar conta e evitar aglomerações. Neste sábado (15), a Secretaria Estadual de Saúde abre um novo polo na UPA do Colubandê, em São Gonçalo.

Lá, os profissionais terão capacidade de fazer 500 testes por dia. Uma nova remessa de testes chegou esta semana, e a partir desta sexta-feira (14) o estado do Rio passa a fazer 5,3 mil testes diários nos dez polos de diagnóstico. No caso dos centros de testagem do estado é necessário fazer agendamento prévio no site (https://agendamentotestecovid.saude.rj.gov.br/cadastro-exame). A expectativa é passar a fazer 8 mil por dia na semana que vem.

Cariocas se deslocaram também para os postos de saúde municipais em buscas de testes. No Hospital Municipal Rocha Maia, em Botafogo, e na Policlínica Hélio Pellegrino, na Praça da Bandeira, a espera estava bem organizada, sem aglomeração. No Centro Municipal de Saúde Maria Augusta Estrella, em Vila Isabel, a fila tomou a calçada.